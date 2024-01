Controlli Cc a Castellammare, in auto anche rilevatori 'cimici'

Controlli dei carabinieri a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli: nel mirino dei militari il quartiere Savorito. Decine le perquisizioni con particolare attenzione alle aree comuni.

A Traversa Lattaro i carabinieri hanno perquisito l'intera area e lì sono stati controllati scooter e auto sospette. In una mercedes, intestata ad una società di noleggio, sono stati rinvenuti e sequestrati 2 jammer, dispositivi utili per inibire le frequenze radio e un rilevatore di "cimici" e di sistemi di videosorveglianza. Nelle aree condominiali, invece, sono stati trovati più di 40 grammi di droga tra cocaina e marijuana. I servizi continueranno anche nei prossimi giorni.



