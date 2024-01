Vento forte e mare agitato, saltano corse per Ischia e Procida

Vento forte e mare agitato rendono oggi difficili i collegamenti marittimi per le isole del golfo di Napoli.

Sono fermi nei porti quasi tutti gli aliscafi destinati alle corse per Ischia Porto, Forio, Casamicciola e Procida dai porti in terraferma di Napoli Molo Beverello e Pozzuoli così che le due isole restano al momento collegate dalle sole navi, il cui servizio è comunque a singhiozzo: risultano infatti cancellate anche diverse corse dei traghetti.

Per chi deve viaggiare oggi via mare è consigliabile consultare preventivamente i siti internet o i call center delle compagnie di navigazione per avere notizie aggiornate sulla regolarità dei collegamenti prescelti.



