"Stazioni Sicure": ieri in Campania 1.271 controlli, un arresto

Un arrestato, 1.271 persone controllate, 400 bagagli controllati, 7 contravvenzioni elevate sono i numeri dell'operazione "Stazioni sicure" che si è svolta nella giornata di ieri con controlli straordinari a viaggiatori e bagagli nelle principali stazioni campane, a bordo dei treni regionali e a lunga percorrenza.

L'operazione, che ha visto impegnati 90 operatori della Polizia Ferroviaria del compartimento Polfer per la Campania, è stata disposta dal Servizio Polizia Ferroviaria, su scala nazionale, allo scopo di contrastare attività illecite e prevenire ogni forma di illegalità.

Le attività di controllo nello scalo ferroviario di Napoli Centrale sono state effettuate congiuntamente con una pattuglia dei cinofili della locale Questura e personale dell'esercito nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure" disposta dal Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro della Difesa.

In particolare, ieri mattina, personale del reparto operativo di Napoli Centrale, ha proceduto al controllo di un 23enne egiziano che si aggirava con fare sospetto all'interno dello scalo ferroviario. Dai successivi accertamenti, lo stesso è risultato essere destinatario di un provvedimento di cattura per esecuzione di ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Ufficio Esecuzioni Penali per i reati di rapina, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Espletate le formalità di rito, l'interessato è stato associato nel carcere di Napoli Poggioreale a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente.





