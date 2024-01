Sorpreso a cedere droga in strada, pusher arrestato

Circa 250 grammi di hashish sono stati sequestrati a Vitulazio (Caserta) dai carabinieri nel corso di un'operazione che ha portato all'arresto di un 39enne già noto alle forze dell'ordine.

Il pusher è stato notato da una pattuglia della locale stazione dell'Arma mentre cedeva in strada delle dosi a due consumatori in auto, che sono subito fuggiti facendo perdere le loro tracce; il 39enne è stato invece bloccato e trovato addosso con i due panetti di hashish del peso di oltre 200 grammi che era in procinto di consegnare ai clienti. I carabinieri hanno quindi perquisito l'abitazione del pusher, trovando altri 40 grammi di hashish nascosti in camera da letto, oltre al materiale per confezionare le cosi. Sono così scattate le manette per il 39enne, poi posto agli arresti domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti.



