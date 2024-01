Picchiarono coppia con mazze e martello, in tre ai domiciliari

Sono finiti agli arresti domiciliari per tentato omicidio Halimi El Mehdi, Ayad Hichem e Halimi El Arbi: la sera del 16 settembre, in un bar di Matinella, in provincia di Salerno, i tre picchiarono con una mazza da baseball ed un martello una coppia del posto.

La coppia, da quanto si apprende, aveva sorpreso in casa, alcuni giorni prima, due di loro e li aveva identificati e denunciati. Da lì la decisione di portare a termine una spedizione punitiva, prima nei confronti del figlio della coppia e poi dei due che riportarono, a causa del pestaggio, gravi ferite.

Tra Albanella e Capaccio Paestum, ieri i carabinieri della Stazione di Matinella, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip di Salerno, su richiesta della Procura. Le indagini sono state coordinate dai carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Investigativo della Compagnia di Agropoli, in raccordo con il Comando provinciale.



