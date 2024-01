Omicidio e tentato omicidio a Napoli, preso esponente clan Elia

E' ritenuto dalla squadra mobile di Napoli l'autore dell'omicidio di Pasquale Sesso e del tentato omicidio del fratello Luigi: Gennaro Belaeff è stato sottoposto lo scorso 9 gennaio - la notizia è stata resa nota solo oggi - a un provvedimento di fermo poi convalidato dal giudice.

L'uomo, secondo la Dda legato al clan Elia, avrebbe commesso i due raid nell'ambito dello scontro armato con il gruppo malavitoso a cui fanno riferimento i fratelli Sesso. I colpi che hanno raggiunto Pasquale, lo scorso 5 luglio in via Solitaria a Pizzofalcone, gli hanno reciso l'arteria femorale determinandone il decesso a causa di uno choc emorragico. Qualche minuto prima, sempre Belaeff si sarebbe reso protagonista del tentato omicidio di Luigi Sesso.

Il gruppo Sesso è ritenuto dagli inquirenti in forte ascesa nelle dinamiche criminali del cosiddetto Pallonetto di Santa Lucia, a Napoli, dopo il vuoto creato dall'azione di repressione del clan Elia profuso da forze dell'ordine e magistratura.





