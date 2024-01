Morto il presidente della Lega navale italiana di Salerno

E' morto oggi, all'età di 47 anni, Fabrizio Marotta, il presidente della Lega Navale italiana di Salerno.

"La sua dedizione straordinaria e il suo impegno instancabile lasciano un'impronta indelebile sulla nostra associazione - si legge in un post su Facebook -. Oggi piangiamo la perdita di un leader e un amico sincero che incarnava i valori del nostro sodalizio. Fabrizio Marotta ha ispirato molti con la sua passione, dimostrando costantemente il suo impegno nel rendere il nostro piccolo mondo un posto migliore. Nessuno ha partecipato come lui alla vita attiva della nostra associazione, sin dagli anni dell'infanzia, per poi diventare un'atleta appassionato, un professionista stimato, un marito e padre affettuoso, un presidente attento ed intraprendente. La sua eredità continuerà a guidarci mentre onoriamo il suo spirito e lavoriamo insieme per mantenere viva la sua visione".

Fabrizio Marotta era un grande uomo di sport, forte podista, appassionato di bici: tanti i messaggi di dolore per lui sui social.



