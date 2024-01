Moda: presentato a Napoli il "Meet italian brands 2024"

Proiettare le aziende e i brand del settore moda in Campania sui mercati internazionali, favorendone il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale. È l'obiettivo del programma di promozione e internazionalizzazione 'Meet Italian Brands 2024', che si terrà dal 22 al 24 gennaio 2024 nei padiglioni 5 e 6 della Mostra d'Oltremare di Napoli.

Si tratta del primo B2B fashion event in Italia dedicato al networking e alle relazioni con i mercati esteri che consente alle aziende del settore abbigliamento total look che distribuiscono un proprio marchio attraverso i canali di vendita franchising & retail di far conoscere la propria offerta produttiva e dialogare con gli addetti al settore moda del resto del mondo.

L'iniziativa è stata presentata oggi nella Sala Giunta della Regione Campania.

All'evento parteciperanno oltre 80 aziende campane di grandi e piccole dimensioni, selezionate attraverso una manifestazione d'interesse emanata dalla Regione Campania, che in totale raggiungono oltre 1 miliardo di fatturato e circa 20mila addetti compreso l'indotto. Prevista la presenza di oltre 100 buyer stranieri.

Il 'Meet Italian Brands 2024', elaborato in linea con le strategie individuate dalla Regione Campania e dal Tavolo Regionale della Moda e del Design (Modec), sarà affiancato da una serie di eventi di settore che si terranno a Napoli il 22, 23 e 24 gennaio.

Un format innovativo che, viene sottolineato, non è solo "esposizione, contatti e vendita", ma anche confronto e crescita formativa, tra modelli di innovazione e approfondimento delle radici, in una narrazione unitaria ricca di storia.

Il progetto coinvolge: Regione Campania, ITA-ICE - agenzia per l'internazionalizzazione (promozione all'estero della manifestazione ed incoming di buyer), Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Confindustria Campania e Unione Industriali Napoli (promotore), CIS-Interporto Campano - Nola Business Park (promotore), Mostra d'Oltremare Spa (soggetto attuatore), Università della Campania Luigi Vanvitelli (formazione e cultura della moda), ed ha come partner Smi - Sistema Moda Italia, Assocalzaturifici, Museo della Moda Regionale.



