Indennità di malattia, presidio di marittimi a Torre del Greco

Una ottantina di persone, soprattutto marittimi, hanno partecipato oggi a un presidio spontaneo a Torre del Greco, nella zona della centrale piazza Santa Croce. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, anche se l'iniziativa non ha mai assunto toni preoccupanti sotto il profilo dell'ordine pubblico.

Alla base dell'iniziativa le preoccupazioni derivanti dalla decisione di ridurre l'indennità di malattia per la gente di mare, passata dallo scorso primo gennaio dal 75 al 60% della paga base: "In questo modo viene leso anche il nostro diritto alla salute", hanno detto i partecipanti, che si erano già visti a inizio settimana in locali messi a disposizione da una parrocchia per evidenziare il malcontento generalizzato e programmare una serie di iniziative pubbliche che ponessero l'attenzione sulla questione e, più in generale, sulle condizioni di lavoro dei marittimi.

Al termine del presidio in piazza, una delegazione ha chiesto e ottenuto di poter parlare con i rappresentanti dell'amministrazione comunale, al fine di coinvolgere l'ente su una vicenda molto sentita a Torre del Greco che, per numero di matricole, è la seconda in tutta Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA