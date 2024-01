Il Giro in Campania, ecco i percorsi delle due tappe

La Città Metropolitana di Napoli è pronta per il tris. Con la consegna ufficiale dei percorsi ha preso formalmente il via, infatti, l'iter che porterà alla celebrazione delle tappe del Giro d'Italia, la nona, in programma domenica 12 maggio, con arrivo a Napoli, e la decima, martedì 14 maggio - dopo il riposo di lunedì 13 - con partenza da Pompei.

La frazione di domenica 12 maggio partirà da Avezzano, Appennino abruzzese, per arrivare a Napoli dopo 212 km. I corridori raggiungeranno il Tirreno a Minturno e scenderanno lungo il litorale domitio per approdare nei Campi Flegrei, iniziando da Lago Patria, nel territorio di Giugliano, e, proseguendo per il Parco Archeologico di Cuma, il Lago Fusaro, la terrazza sul mare di via Panoramica a Monte di Procida, attraverseranno Bacoli e Pozzuoli. Dopo essersi messi alle spalle l'Anfiteatro Flavio, alla carovana si spalancheranno le porte del capoluogo: Coroglio e la collina di Posillipo, con via Petrarca, via Orazio, via Manzoni per poi planare su Mergellina e giungere sul Lungomare di Napoli, in via Caracciolo, per la volata finale che si disputerà, come nelle scorse due edizioni, in direzione Mergellina.

L'altra tappa, la decima, di 142 km, in programma il 14 maggio, prenderà il via dal Parco Archeologico di Pompei. Dopo un breve tratto in località Passanti nel territorio di Boscoreale, raggiungerà il centro di Poggiomarino (viale Manzoni, Via Roma, via Iervolino, via Tortorelle). Da lì la carovana proseguirà, lambendo i confini di Striano, per Palma Campania, la città del Carnevale e delle Quadriglie, raggiungendo San Paolo Belsito e poi Nol. I corridori saluteranno l'area metropolitana di Napoli in direzione Cusano Mutri - Bocca della Selva, dove è previsto l'arrivo, lasciandosi alle spalle i territori dei Comuni di Camposano, Cicciano, Roccarainola e di Cimitile con le sue Basiliche Paleocristiane.

"È una giornata importante perché si mette a sistema tutta la filiera istituzionale con i vertici dell'organizzazione del Giro d'Italia affinché si possa raggiungere l'obiettivo della massima valorizzazione di tutta l'area metropolitana napoletana", ha affermato il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi.



