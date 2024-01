I Brew 4et aprono a Napoli la rassegna "Base per altezza"

Saranno domani I Brew 4et ad aprire a Napoli la rassegna "Base per Altezza" all'auditorium Porta del Parco a Bagnoli. Sul palco Giuseppe Giroffi (sassofoni), Gianluca Manfredonia (vibrafono), Luca Varavallo (contrabbasso) e Alex Perrone (batteria) che animeranno la serata dal titolo "Brew 4et: a jazz event", un concerto che mescolerà timbriche e strumenti differenti. Dieci brani inediti in cui tradizione e contemporaneità si mescoleranno vivacemente.

"Base per Altezza" è una rassegna che prevede cinque concerti da domani fino al 27 febbraio, realizzata con il contributo del Comune di Napoli nell'ambito del progetto "Napoli Città della Musica" e organizzata dalla digital radio AudioLive FM.

La rassegna proseguirà mercoledì 24 gennaio con il concerto "Johann Sebastian Bach: Variazioni Goldberg", che vedrà protagonista il pianista Andrea Bacchetti. Artista di fama internazionale con all'attivo concerti in tutto il mondo, Bacchetti eseguirà le Variazioni Goldberg di Bach (BWV 988), opera considerata il vertice delle sperimentazioni del compositore nella musica per strumenti a tastiera.

Giovedì 1 febbraio il cartellone cambia prospettiva, dirigendosi verso la musica tradizionale. "Belladdio" concilierà infatti musica e divulgazione diretta, non sacrificando qualità e originalità di contenuti. Sul palco Alessandra Borgia (recitante), Cristina Vetrone (voce e organetto), Eduarda Iscaro (voce e fisarmonica) con testo di Anita Pesce.

Bach sarà il protagonista anche della serata del 7 febbraio dal titolo "Johann Sebastian Bach: Suites per violoncello", con l'esibizione della violoncellista Erica Piccotti. Enfant prodige, Young Artist of the Year 2020 all'Icma, l'artista eseguirà tre delle sei suites per violoncello solo, con le più note e virtuosistiche opere scritte per violoncello.

A chiusura della rassegna il 27 febbraio lo spettacolo "Father and Son (inseguendo Chet Baker)", scritto da Stefano Valanzuolo: sul palco Antonello Cossia (recitante), Francesco Scelzo (chitarra) e Enrico Valanzuolo (tromba).

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 20:30; i biglietti costano 10 euro su www.basexaltezza.it con possibilità di abbonamento a prezzi agevolati.



