Fiamme nella villa, squadra femminile di calcio evacuata

Notte di paura per quindici ragazze della squadra di calcio femminile di Montoro, in provincia di Avellino, ospitate in una villetta in via Vincenzo Citro. A causa di un corto circuito sviluppatosi dall'apparecchio televisivo, le fiamme hanno avvolto divani, sedie e altre suppellettili. Le ragazze, tra i 15 e i 17 anni, sono riuscite a mettersi in salvo e a lanciare l'allarme ai Vigili del Fuoco che, poco dopo la mezzanotte, sono intervenuti sul posto con due squadre. La villetta è stata dichiarata inagibile e le ragazze trasferite in un'altra struttura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA