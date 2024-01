Fashion Design, due giorni di alta formazione a Giugliano

Due giorni di alta formazione presso l'istituto professionale Superiore di Giugliano in Campania "Guglielmo Marconi", diretto dalla dirigente scolastica Giuseppina Nugnes: workshop con il designer giapponese Shingo Sato, ideatore della tecnica TR "Pattern cutting" acronimo di "Transformational Reconstruction" - trasformazione e ricomposizione avanzata per la prototipazione e lo sviluppo di nuovi modelli nell'ambito del Fashion Design. Proveniente da un lungo tour mondiale (dalla Spagna al Regno Unito passando per la Bolivia e Singapore) è arrivato in Italia per un seminario all'Accademia Belle Arti di Napoli (Fondazione Quartieri Spagnoli) e sarà ospite a Giugliano In Campania domani e sabato per un workshop presso la sede dell'istituto scolastico (Villa Gallo) in via Aviere Pirozzi dove terrà un corso base Tr durante il quale illustrerà la tecnica moulage e degli origami.

Parteciperanno allo stage del designer giapponese tutti i docenti di modellistica dell'istituto giuglianese per una formazione innovativa nel campo della moda per trasferire sempre nuove competenze ai propri allievi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA