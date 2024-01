Eduardo-San Ferdinando, 70 anni dopo ristampato catalogo di sala

"Il senso dell'iniziativa è quello di tenere vivo non solo un ricordo ma anche di riaffermare il ruolo di questo teatro in questo quartiere popolare festeggiando i 70 anni dall'inaugurazione della sala che avvenne il 22 gennaio 1954 voluta da Eduardo". Così, nelle parole di Francesco Somma, direttore della Fondazione Eduardo De Filippo, la 'filosofia' che ha ispirato la riproposizione, in ristampa anastatica, del catalogo di sala realizzato 70 anni fa per il Teatro San Ferdinando a Napoli, il 'Teatro di Eduardo', per iniziativa del quotidiano 'la Repubblica' d'intesa con la Fondazione (sarà distribuito, in abbinamento gratuito, sabato 20 gennaio con l'edizione napoletana).

Alla presentazione sono intervenuti il sindaco Gaetano Manfredi, il presidente della Fondazione Tommaso De Filippo, il direttore del Teatro Stabile di Napoli Roberto Andò e, per Repubblica, la vicedirettrice Conchita Sannino e il responsabile della Redazione napoletana, Ottavio Ragone.

Un anno particolare il 2024, come ha evidenziato Tommaso De Filippo, figlio di Luca e nipote di Eduardo: "Celebriamo non solo i 70 anni dalla riapertura del San Ferdinando ma anche, il 31 ottobre, i 40 anni dalla scomparsa di Eduardo. Abbiamo poi inaugurato, nella sede della Fondazione a Palazzo Scarpetta, una mostra che racconta il lavoro di Bruno Garofalo, scenografo che ha lavorato per tanti anni con Eduardo".

"Le celebrazioni sono nulla se non sono riferite al futuro - ha spiegato Roberto Andò - occorre riprendere il filo da cui è partita l'intuizione di Eduardo e poi l'idea di Luca di scommettere sul senso pubblico di questo teatro. Oggi noi celebriamo un teatro che è unico; di teatri costruiti da un autore c'è solo Il Piccolo di Milano che è a immagine e somiglianza di Strehler". Dal sindaco Manfredi - che ha annunciato lo stanziamento da parte del Comune di 400mila euro per lavori di restauro del Teatro Mercadante e del San Ferdinando - "l'impegno ulteriore nel 2024 per ricordare questo straordinario attore e autore, una grandissima gloria di Napoli". "L''edizione di 'Affabulazione', ad esempio - ha aggiunto - sarà dedicata a lui per diffondere sempre di più la sua straordinaria arte".



