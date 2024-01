46enne muore in Pronto soccorso, aperta indagine

Indagini sono in corso per chiarire le cause della morte di una giovane donna di 46 anni di Avellino, madre di due figli, deceduta nel Pronto soccorso dell'ospedale "Moscati" dove era stata ricoverata ieri con forti dolori addominali.

Gli esami diagnostici avrebbero evidenziato una gastroenterite senza particolari criticità, ma le sue condizioni si sono aggravate nel corso delle ultime 24 ore provocando la morte. Al momento del ricovero la donna aveva informato i medici di essere in preda a vomito e dissenteria. Sono stati gli stessi responsabili del pronto Soccorso a chiedere l'esame autoptico.

Un fascicolo, senza indagati, è stato aperto dalla Procura di Avellino.



