Supercoppa:Ultras Napoli,in Arabia Saudita la coppa della moneta

"La nostra passione oltre ogni meta, ma in Arabia Saudita la coppa della moneta". Questo lo striscione mostrato dai rappresentanti delle curve A e B del Napoli all'esterno dello stadio Maradona, per esprimere la loro opinione sulla nuova Supercoppa che si gioca in Arabia Saudita.

Gli ultras hanno scritto anche un volantino che inizia con la parola "Rispetto", "In riferimento alla 'cammellata con trofeo' organizzata per il vil denaro dalla Lega Calcio e chiamata 'Supercoppa italiana di Riad', che vede venduto un trofeo nazionale usando sconosciuti beduini al posto di chi quella maglia la segue ovunque, la sostiene e la difende. Ormai è chiaro a tutti che l'andazzo è questo e non troviamo il senso di chiamarla ancora 'Supercoppa italiana' quando proprio i tifosi italiani non potranno assistervi. Nell'etimologia della parola rispetto c'è scritto: 'sentimento che porta a riconoscere i diritti, il decoro, la dignità di qualcuno e quindi astenersi da ogni manifestazione che possa offenderli'. E' per il significato di questa parola, che continuate a mettere sulle maglie e in ogni stadio ma della quale non conoscete il significato, che avrete sempre il nostro disprezzo! Odio eterno al calcio moderno! Buona cammellata!'.



