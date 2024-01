Supercoppa: Napoli; Simeone, dobbiamo ritrovare umiltà

"Stiamo vivendo un periodo difficile, domani affrontiamo la Fiorentina che gioca bene, sta bene in classifica e noi dovremo cercare di avere in campo tanta umiltà e spirito di squadra, che sono aspetti importanti". Lo ha detto il centravanti del Napoli Giovanni Simeone alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro la Fiorentina.

"Dobbiamo avere in campo la capacità - ha detto - di togliere loro la possibilità di tenere pallone, la Fiorentina sa gestire il pallone ma proviamo di avere più possesso. Ma ora pensiamo prima di tutto a noi stessi in questo momento. Poi in campo cerchiamo di fare il meglio. Veniamo da un ritiro in cui siamo stati rinchiusi e che ha aspetti brutti, ma parlare con i compagni è una buona situazione per tornare a stare insieme, a cenare, a rimanere a tavola, a giocare: tutti momenti per capire che siamo insieme sulla stessa barca". Alla domanda se i calciatori abbiano avuto un dialogo con De Laurentiis, Simeone ha risposto: "Non abbiamo parlato con il presidente - ha detto - lavoriamo tutti i giorni in silenzio, cerchiamo di lavorare al meglio, perché pensiamo che in questo momento si deve parlare di meno e concentrarsi in campo. Scrivo tanto sul mio block notes di questo periodo, guardo le prestazioni, questo mi aiuta tanto a trovare a fiducia e a sentirmi con la squadra, a poter aiutare meglio i compagni. Anche il mister mi aiuta con i video a scrivere il meglio possibile anche per migliorare per il futuro e diventare allenatore. E' chiaro - ha concluso - che per un attaccante fare gol nelle partite importanti sono momenti decisivi. Speriamo che segno domani per vincere la partita".





