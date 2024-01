Supercoppa: Mazzarri, ora il Napoli ha morale

"La partita vinta contro la Salernitana era in un periodo in cui secondo me le avevamo giocate abbastanza bene, tranne a Torino, ma non eravamo stati capaci di raccogliere risultati. I ragazzi avevano perso fiducia e la vittoria ci ha dato credo un po' di morale". Lo ha detto il tecnico del Napoli Walter Mazzarri nella conferenza stampa a Riad, in Arabia Saudita, prima della semifinale di Supercoppa di domani contro la Fiorentina.

Il tecnico, parlando degli insuccessi prima della partita con la Salernitana, ha sottolineato che "per le prestazioni la squadra aveva meritato le vittorie ma non arrivavano e questo portava i ragazzi in sfiducia in se stessi. Credo che l'ultimo successo ci abbia dato un po' di morale e ci ha fatto bene nelle partite successive a partire da quella di domani".

Mazzarri ha risposto anche a domande sul mercato invernale del Napoli: "Non incide ora su di me - ha detto - penso solo alla partita di domani e se va bene alla finale. Cerco di inculcare questa non distrazione anche ai ragazzi".



