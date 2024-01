Rifiuti, ecoisola nel Napoletano per migliorare raccolta

Umido, secco, multimateriale, carta e vetro: sono le cinque tipologie di rifiuti che da domani sarà possibile conferire nella prima delle tre ecoisole che Velia Ambiente, la ditta che si occupa del servizio di raccolta a Torre del Greco, ha deciso di installare di concerto con l'amministrazione comunale in altrettanti punti strategici della città.

Il montaggio della prima è avvenuto oggi nella zona del parcheggio Palatucci in via Alcide De Gasperi, a ridosso degli uffici di palazzo La Salle. In giornata saranno caricati i codici fiscali di riferimento di tutti gli intestatari della Tari: solo loro, attraverso le tessere sanitarie (così come avviene per il ritiro dei kit della differenziata) potranno utilizzare l'ecoisola. Il primo a sperimentare il funzionamento della struttura è stato proprio il sindaco: "Si tratta di un ennesimo tentativo - afferma Luigi Mennella - che l'amministrazione compie, da un lato per fare crescere la percentuale di differenziata in città e dall'altro per provare ad agevolare i cittadini. I nostri sforzi e quelli di tutti i torresi virtuosi stanno dando i primi, importanti frutti, tanto che i dati relativi alla raccolta differenziata sono passati dal 18% di inizio ottobre all'attuale 35%. Dato che contiamo di migliorare con la collaborazione di tutti".

Per venire incontro alle esigenze di sicurezza e per evitare atti vandalici, nella zona sono stati nel frattempo rafforzati i sistemi di videosorveglianza. L'ecoisola di via De Gasperi non sarà l'unica installata da Velia a Torre del Greco: "A stretto giro - sottolinea l'assessore all'ambiente Antonio Ramondo - ne verranno posizionate altre due, nella zona di Leopardi e a ridosso della stazione centrale della Circumvesuviana".





