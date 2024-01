Mare Fuori 4, dall'1 febbraio su RaiPlay i primi sei episodi

Dopo un anno esatto l'attesa è finita. Arrivano il 1° febbraio su RaiPlay i primi sei dei dodici episodi della quarta stagione di "Mare fuori", che andrà poi in onda su Rai2 dal 14 febbraio tutti i mercoledì in prima serata. La coproduzione Rai Fiction - Picomedia che è già diventata un fenomeno dai numeri record è stata presentata al centro di produzione Rai di Napoli con la partecipazione della direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, della direttrice di RaiPlay Elena Capparelli, Roberto Sessa Ceo di Picomedia, insieme al regista Ivan Silvestrini e a parte del cast che ha richiamato un gruppo di giovani fans ai cancelli.

I primi due episodi della serie 4 erano già stati presentati in anteprima alla festa del cinema di Roma lo scorso ottobre: il racconto riparte da Rosa Ricci - Maria Esposito, e Carmine Di Salvo - Massimiliano Caiazzo, protagonisti della storia d'amore più attesa. Tornano quindi i personaggi di Cardiotrap (Domenico Cuomo), Crazy J (ovvero Clara Soccini verso Sanremo), Pino 'o pazzo (Artem), Silvia (Clotilde Esposito), Crazy J, Kubra (Kyshan Wilson), e gli 'adulti' dell'IPM, (Istituto penale per minorenni di Napoli ispirato al carcere di Nisida), interpretati da Carmine Recano (il comandante), Vincenzo Ferrera (Beppe), Lucrezia Guidone (Sofia, la nuova direttrice); debutta il personaggio della sorella della direttrice interpretato da Valeria Andreano. Non ci saranno Nicolas Maupas, Valentina Romani e Carolina Crescentini.

"Siamo passati da successo a fenomeno", spiega Ammirati sottolineando la bravura di tutti i comparti e i meriti della scrittura della serie "che riesce a tenere tutto insieme". Sessa conferma che ci saranno anche le serie 5, già in scrittura, e la 6.



