Maltempo: da domani forti piogge in Campania, è allerta

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido dalle 6 di domani mattina, giovedì 18 gennaio, alle 6 di dopodomani, venerdì 19 gennaio. Si prevedono precipitazioni repentine, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni potranno essere improvvisi, intensi e a rapidità di evoluzione. Saranno possibili anche fulmini, grandine e raffiche di vento.

L'allerta riguarda tutta la Campania ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).

Attenzione, raccomanda la Protezione Civile, dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta massi e frane.

In considerazione della possibile grandine e della presenza di raffiche di vento si raccomanda la massima attenzione ad assicurare la corretta tenuta del verde pubblico nonché delle strutture mobili e temporanee. Si ricorda ai Comuni di attivare i Centri Operativi Comunali e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.





