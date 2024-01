Imprenditore ucciso dai clan, Comune gli dedica bene confiscato

La giunta comunale di Casal di Principe (Caserta) ha deciso di intitolare all'imprenditore ucciso dalla camorra Domenico Noviello, il bene confiscato ai clan e acquisito dall'ente locale nel novembre scorso; l'immobile sarà destinato ad accogliere alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Noviello fu trucidato a Castel Volturno il 16 maggio 2008 dal gruppo di fuoco del clan dei Casalesi guidato da Giuseppe Setola, che volevano vendicarsi dell'imprenditore che alcuni anni prima aveva denunciato diversi camorristi facendone condannare uno, Francesco Cirillo, componente del gruppo di fuoco. Noviello fu colpito mentre si recava alla sua scuola guida.

Commossa Mimma Noviello, figlia dell'imprenditore medaglia d'oro al valor civile. "Sono contentissima, è proprio questo il riconoscimento che credo mio padre meritasse dal territorio. È un segnale concreto - aggiunge - e soprattutto una promessa fatta e mantenuta, e non è facile che ciò avvenga dalle nostre parti, specie quando c'è di mezzo la burocrazia. Il sindaco Renato Natale è stato un uomo di parola, ed è un vero amministratore locale, perché agisce per il bene comune. E ricordare mio padre, il suo coraggio e il suo esempio, è qualcosa di positivo per i cittadini e le nuove generazioni".





