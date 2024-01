Droga e inquinamento, controlli a tappeto dei Carabinieri

Controlli a tappeto ad Afragola per i carabinieri. Durante le operazioni i militari della locale stazione hanno perquisito una palazzina di via Salicelle.

Denunciate due donne di 79 e 31 anni. Nel loro appartamento i militari hanno rinvenuto e sequestrato 5.750 euro in contanti, 5 taccuini sul quale sono in corso accertamenti e 1 proiettile calibro 22.

Nello stesso palazzo, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti 1 borsello di colore con all'interno1 bilancia digitale, 102 dosi termosaldate di cocaina per un totale di 40 grammi e 16 stecche termosaldate di hashish dal peso complessivo di 50 grammi.

Controlli che hanno riguardato anche l'inquinamento ambientale.

I carabinieri della locale stazione, insieme a quelli forestali, hanno denunciato il titolare dell'officina meccanica di via Kennedy constatando irregolarità nello smaltimento dei rifiuti.

Nella stessa strada i militari hanno controllato anche un'altra officina, in quel caso nessuna irregolarità cotestata.



