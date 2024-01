Carceri: microcellulari e smartphone sequestrati in Irpinia

Due smartphone e un microtelefono sono stati scoperti e sequestrati dagli agenti della Polizia Penitenziaria all'interno del carcere di Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino. Lo rende noto l'Osapp, dando conto delle attività di ispezioni ordinarie all'interno della casa circondariale avvenute negli ultimi giorni.

Il microtelefono era stato occultato da un detenuto addosso, mentre gli altri due apparecchi erano nascosti sotto il piatto doccia e dietro lo specchio di un arredo della cella. Il sindacato della Polizia Penitenziaria sottolinea "la professionalità e la dedizione dimostrate dal personale in servizio nonostante le difficoltà legate all'organico sottodimensionato. La costante vigilanza e le continue operazioni si confermano indispensabili per garantire la sicurezza e la legalità all'interno della struttura carceraria".





