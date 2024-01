Autonomia: Lamorgese, Italia è una, no a nuove differenze

"Credo si debba ragionare in termini di solidarietà: c'è il rischio di creare nuove sperequazioni. Spero che il Parlamento lavori su questo". Lo ha detto l'ex ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, a margine dell'incontro con gli studenti del liceo statale "De Caprariis" di Atripalda, in provincia di Avellino, con riferimento al disegno di legge sull'autonomia differenziata il cui esame è da ieri in Senato.

"I problemi che oggi viviamo -ha aggiunto - vengono da lontano e nel Sud, in termini di disparità e opportunità, sono evidenti. Per questo bisogna sottolineare che l'Italia è una e che non bisogna alimentare nuove differenze".



