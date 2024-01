Autonomia: Buonajuto (Anci), spacca il Paese

"L'autonomia differenziata così come proposta da Calderoli spacca il Paese e porta alla creazione di tanti sistemi sanitari e scolastici regionali, mettendo a rischio i principi di equità e solidarietà nazionale". Lo dice Ciro Buonajuto sindaco di Ercolano (Napoli) e vicepresidente nazionale Anci a proposito del ddl sull'autonomia differenziata all'esame del Senato. "La coesione territoriale è fondamentale per una giusta distribuzione delle risorse e per preservare l'unità del Paese e la sopravvivenza dei nostri territori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA