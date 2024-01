Auto elettriche per 2i Rete Gas, Enel X fornirà le centaline

2i Rete Gas si converte all'auto elettrica e installerà 136 punti di ricarica in 36 siti aziendali in collaborazione con Enel X. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che 10 Waybox, stazioni di ricarica da 7,4 KW e la prima Waybox S installata da Enel X in Italia da 30 KW, sono già attive per ricaricare le prime 15 auto auto 100% elettriche della flotta di 2i Rete Gas a Napoli.

Il piano - spiega il secondo gestore italiano di reti di distribuzione locale - renderà "più sostenibili" le percorrenze giornaliere della flotta ed è inserito nel progetto di transizione energetica che prevede, tra le altre iniziative, anche l'approvvigionamento di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili e certificata con garanzie d'origine.

I punti di ricarica sono connessi a un portale di gestione sviluppato da Enel X grazie al quale 2i Rete Gas può monitorare il totale dei KWh consumati da ogni veicolo elettrico, gestire "in modo intelligente" il consumo di energia delle stazioni e visualizzare le singole sessioni di ricarica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA