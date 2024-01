Al via Open Dance nel Nuovo di Napoli e nel Pasolini di Salerno

Il Teatro Pubblico Campano, circuito multidisciplinare che prevede tra le sue attività la programmazione della danza, è promotore dal 2024 di un nuovo progetto dedicato alla giovane danza d'autore, con l'obiettivo di porre il settore campano al centro dell'attenzione nazionale, come è stato sottolineato in un incontro. In questo quadro si inserisce la prima edizione della rassegna Open Dance 2024, finalizzata alla scoperta di giovani talenti della danza d'autore, che si svolgerà da febbraio a maggio nel Teatro Nuovo di Napoli e nel Teatro Pasolini di Salerno. "L'intento è creare un movimento artistico più forte e coeso - ha sottolineato il direttore del Teatro Pubblico Campano, Alfredo Balsamo - avviando anche nuovi approcci nell'interazione con il pubblico della danza, attraverso workshop, incontri con gli artisti e iniziative partecipative, che rafforzino le connessioni tra artisti, interpreti e spettatori".

I tre appuntamenti di Open Dance 2024 proporranno i lavori di giovani coreografi e coreografe, selezionati dalla rete nazionale, e di due giovani artisti campani. Sarà lanciata anche la prima Open Dance Call Campania, rivolta ai danzatori, performer e coreografi under 35 residenti in regione (potranno inviare le proposte dal 22 gennaio al 22 aprile a danza@teatropubblicocampano.com) Saranno selezionate 4 opere che parteciperanno alla prossima edizione valutate da una giuria esterna di professionisti composta da Michele Merola, Gemma Di Tullio e Angela Fumarola, insieme con la Direzione del Teatro Pubblico Campano. Open Dance comincerà domenica 25 febbraio, nel Nuovo, con A Solo in the Spotlight di e con Vittorio Pagani. La performance si replicherà lunedì 26 febbraio nel Pasolini in tandem con Matricola 0541 del giovane coreografo e ricercatore Luigi Aruta. Martedì 19 marzo, al Teatro Nuovo, e mercoledì 20 marzo, al Teatro Pasolini, saranno presentati lo studio di Come Sopravvivere in Caso di Danni Permanenti di e con Francesca Santamaria e il duetto Come Neve di Adriano Bolognino. Open Dance 2024 si concluderà sabato 4 e domenica 5 maggio, rispettivamente al Teatro Nuovo e al Teatro Pasolini, con Ototeman_what if di e con Sofia Galvan e Stefania Menestrina.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA