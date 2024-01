Aggredito e ferito dopo lite per viabilità a Mugnano

Ieri sera i carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti nel pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano a Giugliano per una persona ferita.

Poco prima un 53enne, già noto alle forze dell'ordine, era stato ricoverato per una frattura al femore e una contusione al volto.

Da una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, pare che l'uomo, riferiscono i Carabinieri, sia stato vittima di un'aggressione da parte di sconosciuti dopo una lite avvenuta a Mugnano di Napoli per motivi di viabilità. Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati a ricostruire l'esatta dinamica dell'evento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA