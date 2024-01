A fuoco palazzina di quattro piani, ferito vigile del fuoco

A fuoco la notte scorsa una palazzina di quattro piani nel centro storico di Carife, in provincia di Avellino. Nella zona della chiesa Madonna delle Grazie, sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Grottaminarda e di Bisaccia che hanno avuto molte difficoltà ad operare a causa degli spazi ristretti. Nel corso delle operazioni, un vigile del fuoco è caduto e si è reso necessario il suo ricovero in ospedale ad Avellino. Al momento dell'incendio la famiglia non era in casa. Le fiamme sono state spente alcune ore dopo e la zona è stata messa in sicurezza. Tra le possibili cause, una scintilla provocata da un monopattino elettrico. Per i rilievi del caso, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile.



