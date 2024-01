Trasportava rifiuti senza patente e con targa scritta a mano

I carabinieri della stazione di Qualiano, in provincia di Napoli, hanno denunciato per smaltimento e trasporto illecito di rifiuti un 44enne di origini romene: è stato sorpreso in via Campana, alla guida di un'Ape Car con targa scritta a mano e con telaio alterato. Nel cassone rifiuti di ogni genere, speciali e pericolosi.

Il veicolo e rifiuti sono stati sequestrati mentre il 44enne è stato sanzionato anche per guida senza patente. Nei guai anche un 58enne del posto, gestore di un'officina meccanica improvvisata nel cortile della sua abitazione. L'attività era abusiva, sequestrate attrezzature e locali; al 58enne contestati reati ambientali.



