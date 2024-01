Terna Rete Italia, 'accordo importante per sviluppo Bagnoli'

"E' un accordo molto importante per la città di Napoli. Realizzeremo tutte le infrastrutture necessarie a garantire l'approvvigionamento elettrico di cui avrà bisogno quest'area nel futuro sviluppo previsto dai piani di rigenerazione". Lo ha affermato Pier Francesco Zanuzzi, amministratore delegato di Terna Rete Italia, in occasione della firma dell'accordo per l'elettrificazione dell'area di Bagnoli sottoscritto oggi con il commissario straordinario per Bagnoli, Invitalia e E-Distribuzione.

Zanuzzi ha spiegato che nello specifico, nell'ambito di quanto previsto dall'accordo, l'azienda realizzerà tre collegamenti in cavo interrato che collegheranno la nuova cabina primaria di Bagnoli alla rete di trasmissione nazionale di sistema. "Saranno tutte opere a basso impatto ambientale - ha sottolineato Zanuzzi - e perfettamente sostenibili con lo sviluppo territoriale". Un'opera di cui non beneficerà soltanto il Sito di interesse nazionale (Sin) di Bagnoli ma l'intero quartiere. "L'infrastrutturazione elettrica - ha concluso - consente lo sviluppo territoriale e l'insediamento di qualunque attività si voglia sviluppare sia essa produttiva, ricettiva o anche ad uso domestico. Sono opere funzionali a creare fattori abilitanti a sviluppare il territorio".



