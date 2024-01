Supercoppa: il Napoli per risorgere punta alla finale

La Supercoppa italiana è un'occasione di riscatto per il Napoli e Walter Mazzarri vuole sfruttarla fino in fondo, arrivando intanto in finale nella inedita formula a quattro squadre. Un exploit degli azzurri sarebbe una sorta di rinascita ma a ormai a ridosso della partita con la Fiorentina, in programma giovedì sera a Riad, l'allenatore toscano resta sempre alle prese con il rompicapo centrocampo. Al momento solo Lobotka e Gaetano sono sicuramente disponibili per affrontare la squadra di Vincenzo Italiano.

Mazzarri aspetta il responso dello staff medico per quanto riguarda Cajuste, infortunatosi con la Salernitana, Demme, bloccato ieri in allenamento da un problema muscolare, e Zielinski, che l'ultima gara di campionato l'ha guardata dalla tribuna. C'è poi Gioielli, un Primavera che sarebbe azzardato schierare in un match tanto importante. La squadra si è allenata nella struttura dello Shabab Club, ma per sapere su chi potrà contare, Mazzarri dovrà attendere le ultime ore. L'infortunio di Cajuste si starebbe rivelando meno grave del temuto e lo svedese potrebbe essere disponibile ma oggi ha lavorato un po' in gruppo e un po' a parte. Demme si è sottoposto a una risonanza magnetica che non ha evidenziato problemi particolari. Il calciatore, però, avverte ancora dolore al muscolo e oggi ha fatto solo terapie: bisognerà verificare se le cure daranno o meno i loro frutti. Zielinski invece si è allenato e a quanto pare avrebbe superato il risentimento muscolare che lo aveva fermato sabato.

Pochi sono invece i dubbi riguardo agli altri settori. In porta giocherà Gollini perché Meret, che pure è in Arabia Saudita, non è ancora guarito dal problema muscolare manifestatosi durante la partita col Monza. In difesa è scontata la presenza di Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui.

Olivera è partito con i compagni ma le sue condizioni fisiche non ne consentono l'utilizzo, perlomeno contro i viola. Quanto all'attacco, il prescelto per il ruolo di prima punta dovrebbe essere Raspadori con Simeone pronto a subentrare. Ai lati dell'ex Sassuolo, scontata la presenza di Politano e Kvaratskhelia.

Per quanto riguarda il mercato, Hamed Traore ha fatto le visite mediche per avere il via libera alla firma del contratto.

Il 23nne centrocampista ivoriano arriva in prestito dal Bournemouth, col Napoli che ha anche l'opzione di acquistarlo per 25 milioni a fine stagione, ma senza obbligo. Negli ultimi due anni, Traore ha giocato pochissimo. Quest'anno in Premier League è stato utilizzato per 44' nelle prime partite della stagione per poi trovarsi relegato in panchina; da inizio dicembre è stato fuori squadra per aver contratto la malaria.

Nella stagione precedente ha giocato da ottobre in campionato con il Sassuolo dopo una frattura del metatarso, poi a gennaio è passato al Bournemouth dove è rimasto fuori a causa di un infortunio al piede. E' quasi raggiunto l'acquisto di Cyril Ngonge, esterno destro che ha la caratteristica di giocare al centro dell'attacco. Il 23enne belga arriverebbe dal Verona, con cui il Napoli ha trovato l'accordo per circa 19 milioni, firmando un contratto fino al 2028.



