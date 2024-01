Sui fondi europei botta e risposta Sangiuliano-Regione Campania

Botta e risposta sull'utilizzo dei fondi europei in Campania tra il ministero della Cultura e la Regione. Il ministro Sangiuliano ne aveva parlato stamattina, a margine della cerimonia al liceo Sbordone di Napoli, segnalando un utilizzo dei fondi comunitari pari al 37%.

Nel pomeriggio la nota dell'Autorità di Gestione dei fondi europei della Regione che, "in relazione a dichiarazioni del ministro della Cultura secondo cui la Campania avrebbe speso 'solo il 37% dei fondi europei', smentisce tale affermazione, che non ha fondamento. La spesa certificata della Regione Campania per il Por-Fesr 2014/2020 è dell'81%, con già il 110% di spesa sostenuta, in overbooking. La cifra del 37% indicata dal ministro è falsa e diffamatoria in relazione all'enorme lavoro e ai risultati raggiunti, apprezzati peraltro dall'Unione Europea".

A stretto giro di posta la replica di fonti del ministero della Cultura le quali "precisano che il riferimento del ministro Gennaro Sangiuliano, relativo alle risorse non spese, è ai fondi Fsc 2014-2020. Infatti, secondo l'ultimo report della Ragioneria sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, datato 31 ottobre, la Campania ha speso solo 3.5 dei 9.3 miliardi, pari al 37%, della programmazione 2014-2020".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA