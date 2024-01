Ranieri (E-Distribuzione), intesa straordinaria per Bagnoli

"La firma di questo accordo è un evento straordinario per la città e per i suoi cittadini che attendono da molti anni la restituzione di questa ex area industriale al territorio e alla comunità". Lo ha detto Vincenzo Ranieri, amministratore delegato di E-Distribuzione, in occasione della firma dell'intesa con il commissario straordinario per Bagnoli, Invitalia e Terna Rete Italia che consente l'elettrificazione dell'area. E-Distribuzione realizzerà una nuova cabina primaria con quattro trasformatori, asset della rete, che saranno integrati nel contesto paesaggistico, per un investimento complessivo di 11 milioni di euro, così da soddisfare il carico elettrico dell'intera area.

"Lo scopo - ha spiegato Ranieri - è favorire non solo lo sviluppo e i consumi di energia per altre 18mila utenze che potranno beneficiare di una crescita dei consumi, ma di fatto va letto nella strategia di E-Distribuzione di garantire l'elettrificazione dei consumi. Non vuole dire soltanto rinforzare l'infrastruttura, ma è il segno tangibile di come la sinergia e la collaborazione fruttuosa tra operatori di sistema e le istituzioni possono realizzare gli obiettivi di una transizione energetica equa e giusta per tutti i cittadini".

Un impegno, quello di E-Distribuzione per la città di Napoli, che nell'ultimo triennio ha visto l'azienda investire quasi 85 milioni di euro per progettare una rete che - ha evidenziato Ranieri - "sia resiliente, sostenibile e capace di favorire la crescita e i consumi. Un impegno che rinnoviamo: nel triennio 2024-2026, infatti, E-Distribuzione conta di investire quasi 150 milioni di euro nell'area metropolitana di Napoli". "Con il sindaco Manfredi - ha concluso l'ad di E-Distribuzione - abbiamo immaginato di fare di Napoli la prima smart city italiana: è una grande ambizione e vogliamo fare in modo che lo sia davvero".





