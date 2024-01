"Pausa pranzo impossibile", assemblea in Tribunale a Napoli

"Il presidente e i dirigenti del Tribunale sono i responsabili di questo blitz che ha portato alla revoca di un provvedimento organizzativo che finora ha dimostrato di essere l'unico praticabile". Puntano il dito contro la dirigenza i dipendenti amministrativi del Tribunale di Napoli che oggi si sono riuniti in assemblea nella sala Arengario del Nuovo Palazzo di Giustizia.

All'incontro hanno preso parte sindacalisti di varie sigle sindacali e una nutrita rappresentanza dei dipendenti amministrativi.

La vicenda - finita anche all'attenzione del prefetto di Napoli - ruota intorno alla riorganizzazione della pausa pranzo e alla mancanza di una mensa capace di accogliere contemporaneamente centinaia di dipendenti visto che attualmente, nel tribunale di Napoli, prestano servizio ben 942 dipendenti. Un primo step di questa protesta si è tenuto lo scorso 11 gennaio quando, decine e decine di amministrativi, hanno pranzato negli spazi comuni e nei corridoi del Tribunale creando non poco caos.

Secondo quando disposto a inizio 2024 il personale amministrativo è costretto consumare il pasto in 30 minuti tra le 13 e le 15 di ogni giorno lavorativo: un lasso di tempo ritenuto esiguo per soddisfare le esigenze di quasi 950 dipendenti.



