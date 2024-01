Notte della musica al Rione Sanità con oltre 30 artisti

Andrea Settembre, Gabriele Esposito, Greg Rega, Sara Penelope Robin, sono solo alcuni degli artisti che sabato 20 gennaio, dalle 18,00 a mezzanotte, saranno ospiti di Sanità TàTa-La Notte della Musica al Rione Sanità (già in calendario il 6 gennaio e rinviata causa condizioni meteo avverse) ultimo evento gratuito in programma nell'ambito del progetto "Vedi Napoli a Natale e poi Torni" finanziato e promosso dall'Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli.

Il cast si compone inoltre di Silvia Uras, Plug, Mv Killa, Stè, Cecchy, Dipinto, Ars Nova e Bagaria Orchestar, Bimbi di fumo e Simona Boo, Gaié, Annibale, Vesuviano, Kamaak, Officina 011, Mixed by Erry, Marsica, Vincenzo Bles, Rico Femiano, Luciano Caldore, Monica Sarnelli, Gianni Fiorellino, Rayo, Milena Setola, Giuseppe Madonna, Dario Cuomo, Amed dj set, Gigi Soriani dj set.

Organizzato dalla Municipalità III in collaborazione con C'MoN produzioni e la direzione artistica a cura di Massimiliano Jovine e Gianni Simioli, l'evento riempirà il Quartiere Sanità di musica, con i quattro punti cardinali di Via Vergini, Via Arena alla Sanità, Piazza Sanità, Largo Fontanelle, a cui si aggiungono altre strade animate da associazioni che operano sul territorio.

Fino a mezzanotte sarà possibile visitare, su prenotazione, le principali attrazioni turistico-culturali del quartiere come il museo Jago, l'acquedotto Romano del Serino, la Chiesa della Misericordiella, le catacombe San Gennaro. Direzione artistica di Massimiliano Jovine e Gianni Simioli.



