Morto Giorgio Zito Bennato, fratello di Eduardo e Eugenio

È morto improvvisamente nella sua casa di Napoli il musicista Giorgio Zito Bennato, fratello minore dei cantautori Eduardo ed Eugenio. L'artista aveva 74 anni, la notizia è stata diffusa attraverso Facebook da Eugenio che lo ha ricordato con poche commosse parole: "Addio Giorgio, il più piccolo di noi tre, il più saggio di noi tre", postando alcune immagini del fratello tra le quali quella dei tre Bennato in tenuta calcistica.

E proprio in trio i fratelli avevano esordito da giovanissimi: Giorgio suonava banjo e percussioni, era anche un tecnico del suono (aveva lavorato con Eduardo per l'album La Torre di babele). Fondatore del gruppo rock dei Diesel aveva scelto il cognome della madre per la sua carriera artistica ed ha partecipato anche alla trentesima edizione del festival di Sanremo nel 1980 con la canzone 'Ma vai, vai'. Con i fratelli creò le Edizioni Musicali 55 e poi la Cheyenne records.

Tra i primi a manifestare il proprio cordoglio alla famiglia il regista Giorgio Verdelli. I tre Bennato nel 2017 hanno cantato insieme il brano 'Domani'.



