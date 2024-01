Manifestazione a Napoli, 'Stop al genocidio in Palestina'

Una manifestazione per chiedere "Stop al genocidio in Palestina" e "smascherare i finanziatori di Israele" si è svolta nel pomeriggio a Napoli davanti alla storica sede del Banco di Napoli, oggi Intesa Sanpaolo, nella centralissima via Toledo.

I manifestanti, che avevano delle bandiere palestinesi e tenevano uno striscione con la scritta "Qui si finanzia il genocidio in Palestina", hanno affisso sui muri delle foto dei bambini uccisi.

"Dal 7 ottobre ad oggi - si spiega in un loro comunicato - sono più di 23.000 i palestinesi e le palestinesi innocenti assassinati brutalmente dall'esercito israeliano. Più di 12.000 erano bambini. Non abbiamo paura di dire le cose come stanno: quello che Israele, il governo Nethanhyau e i governi occidentali tutti - compresi quelli più critici con le politiche sioniste, che ancor più vigliaccamente lasciano mano libera ai criminali dell'esercito israeliano - sono in questo momento responsabili di un vero e proprio genocidio. E non soltanto loro: grandi istituti bancari e grandi catene commerciali finanziano quotidianamente le politiche israeliane".





