Manfredi, accordo su energia elettrica avvia fase 2

"Questo accordo apre alla fase due per Bagnoli perché per qualsiasi cosa serve l'infrastruttura elettrica che è primaria". Così il sindaco di Napoli e commissario straordinario per il Sito di interesse nazionale (Sin) di Bagnoli, Gaetano Manfredi, in merito alla firma dell'accordo per l'elettrificazione dell'area sottoscritto oggi con Inivitalia, E-Distribuzione e Terna Rete Italia. Manfredi ha sottolineato che si tratta "di un passo fondamentale perché tutta l'area di Bagnoli non ha la fornitura di energia elettrica e dunque a seguito dell'accordo è possibile realizzare sul sito Sin tutta l'infrastruttura di alta, media e bassa tensione che è tassello fondamentale per poi consentire l'inizio della realizzazione delle opere infrastrutturali, dei primi edifici e strutture che andranno a breve a realizzarsi".

Le opere di elettrificazione, con la realizzazione di una nuova cabina primaria, saranno a beneficio non solo del Sin ma di tutto il quartiere dell'area occidentale di Napoli "andando a migliorare - ha proseguito Manfredi - la qualità della fornitura rendendola più resiliente e stabile". Il primo cittadino, nel ringraziare E-Distribuzione e Terna Rete Italia per gli "importanti investimenti", ha reso noto che "nei prossimi mesi ricostruiremo tutta la rete elettrica della città, che era un po' vintage, con la realizzazione di una rete smart di ultima generazione e ciò garantirà una fornitura sicura e adatta ai bisogni di una città in crescita quale è Napoli".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA