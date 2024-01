Libri, dibattito in tribunale a Napoli su "Bambini in carcere"

Incontro intitolato "Senza colpe.

Bambini in carcere" oggi nella sede della Camera penale al palazzo di Giustizia di Napoli, dedicato alla difficile condizione dei minori costretti a vivere reclusi con le mamme detenute. Ne hanno discusso Immacolata Troianiello, presidente dell'Ordine avvocati di Napoli, Marco Campora presidente di Camera penale, Anna Maria Ziccardi presidente de "Il carcere possibile Onlus", il magistrato di Cassazione Gemma Tuccillo, il magistrato presso il tribunale di Sorveglianza Gaetano Eboli, lo scrittore Lorenzo Marone e Samuele Ciambriello, garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive.

Protagonista è stato Paolo Siani (fratello di Giancarlo, il giornalista del Mattino ucciso dalla camorra nel 1985), già vicepresidente della Commissione bicamerale infanzia che ha presentato il libro "Senza colpe. Bambini in carcere" (Ed.

Guida). I relatori hanno sottolineato la precaria condizione delle detenute e il loro difficile rapporto con i figli minori: è stato proprio Siani il primo firmatario della proposta di legge "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge n.62 del 2011" del 2019 e approvata all'unanimità dalla Camera dei deputati nel maggio 2022. Il libro, ha spiegato l'autore "si sofferma sui circa venti bambini detenuti in Italia con le loro mamme. Si tratta di bambini innocenti ai quali lo Stato dovrebbe garantire gli stessi diritti e le stesse opportunità che hanno gli altri pari età. Quali colpe hanno se non quella di essere figli di madri detenute? Non hanno violato norme eppure sono in carcere e ne subiscono la vergogna: è necessario il superamento degli Icam e la creazione di nuove case famiglia protette", ha concluso Siani.



