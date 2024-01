La piazza di Napoli contro l'autonomia, ma senza giovani

Un folto gruppo di politici e intellettuali, bandiere di partiti, dal Pd al M5S, dei sindacati, dalla Cgil alla Uil, rappresentanti di movimenti per la tutela del Mezzogiorno, ma niente giovani. E' il colpo d'occhio offerto oggi a Napoli, da Piazza Plebiscito, dove si è svolta una manifestazione contro l'autonomia differenziata. Un tema che, almeno qui, non sembra interessare i cittadini sotto i 50 anni e i giovani in particolare.

Tra i manifestanti neanche uno studente universitario, un 30-40nne. "L'assenza dei giovani - spiega il 34enne Marco Sarracino, parlamentare del Pd - ci impone di impegnarci ancora di più in quella che deve essere una mobilitazione popolare. Gli effetti di questo disegno di legge colpiranno infatti proprio i più giovani. Ragazze e ragazzi che già oggi sono costretti ad andare via dal Sud".

E mentre l'ex sindaco Luigi de Magistris spiega la scarsa partecipazione col fatto che "il tema non passa come una priorità", l'altro ex primo cittadino ed ex governatore, Antonio Bassolino, spiega che "i giovani sono pochi nelle piazze non solo su questo tema, ma su tanti temi. L'enorme astensionismo è un problema che riguarda soprattutto le nuove generazioni. Ma dentro l'astensionismo non c'è solo il qualunquismo, come una volta, e l'indifferenza, ora è una scelta politica di cittadini che così vogliono dire: 'io sono contro tutte le forze politiche per come si presentano oggi'. E' un richiamo ai politici a rinnovarsi e cambiare".

Nicola Ricci, segretario regionale della Cgil, guarda la piazza piena di capelli bianchi e spiega che "bisogna muovere le masse e per ritornare ai giovani bisogna ripartire dalle scuole, puntare su una formazione fatta anche dei valori della Costituzione. Perchè se c'è una responsabilità di sindacati e partiti, che non riescono a coinvolgerli, c'è anche un problema di valori che mancano".

Ma alla fine, un pezzo di verità arriva da una signora anziana che spiega che se i giovani non ci sono è perchè forse è troppo tardi: "Mio figlio vive negli Usa, la mia amica ha un figlio a Bologna e uno a Milano. Noi siamo qui per lottare per la loro terra, ma un'enorme fetta dei nostri ragazzi è emigrata, vive già lontano".



