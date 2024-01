Bassolino, serve autonomia unitaria, non differenziata

"L'autonomia differenziata è un fatto negativo non solo per il nostro Sud, ma per tutto il Paese, perché l'Italia è una realtà già troppo divisa, non c'è bisogno dell'autonomia differenziata, che in un paese diviso farebbe aumentare ancora di più differenze, divisioni e disuguaglianze". Lo ha detto l'ex sindaco di Napoli ed ex governatore della Campania, Antonio Bassolino, oggi consigliere comunale a Napoli, che nel pomeriggio ha partecipato ad una manifestazione in Piazza Plebiscito, a Napoli, contro l'autonomia differenziata.

"C'è bisogno - spiega Bassolino - di autonomie unitarie non differenziate. Le autonomie sono importanti, ma sarebbero da cominciare dai Comuni che dovrebbero avere più poteri, più funzioni e più risorse perché sono alla base della Repubblica.

All'Italia oggi servono le autonomie unitarie, per il bene del Paese perché siamo divisi, sappiamo anche che il nord da solo non ce la farebbe mai nella concorrenza internazionale, per questo bisogna saper valorizzare le autonomie che uniscano".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA