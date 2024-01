Asaps, 10 ciclisti morti nelle prime due settimane del 2024

Nelle prime due settimane dell'anno sono già dieci i ciclisti morti sulle strade italiane, come in tutto il mese di gennaio 2023, mentre un anno prima, ultimo dato certificato Istat, i decessi furono undici. Lo rileva l'Osservatorio Ciclisti Asaps-Sapidata, che lo scorso anno ha contato 197 vittime. In questo pesante bilancio di inizio anno - secondo l'Associazione sostenitori della Polizia stradale - può aver avuto una ruolo anche il bel tempo, che ha favorito le uscite dei ciclisti.

Le vittime sono 8 uomini e 2 donne, quattro ciclisti avevano più di 65 anni. Non sono stati accertati casi di pirateria stradale.

La Lombardia ha già contato tre decessi (in tutto il 2023 furono 38), seguita dalla Toscana con due, poi Alto Adige, Emilia-Romagna, Campania, Lazio e Abruzzo con un decesso. Ancora una volta, per sensibilizzare l'opinione pubblica, Asaps ha attivato la geolocalizzazione degli incidenti stradali mortali in Italia con il coinvolgimento di ciclisti.



