A Casoria un murales di Jorit dedicato a Giancarlo Siani

Ha preso il via questa mattina, a Casoria, in via Michelangelo nell'area alle spalle dell'ex tribunale l'intervento che porterà alla realizzazione del murales dedicato alla memoria di Giancarlo Siani firmato da Jorit, icona della street art.

Pochi minuti prima delle 10 l'artista partenopeo è salito sulla cima dell'edificio pubblico per cominciare l'opera che raffigura il volto del giornalista ucciso dalla camorra nel settembre 1985. "L'effigie di Siani, come promesso al fratello Paolo in un recente incontro proprio a Casoria, campeggerà all'ingresso della città, contribuendo a dare un'impronta di grande effetto alla skyline cittadina, ma soprattutto a fornire un messaggio permanente di legalità e lotta alla criminalità organizzata. A intervento ultimato il Comune ha già annunciato che posizionerà i Qr-code per permettere a chiunque di leggere dal proprio dispositivo ogni opera scritta in vita da Giancarlo Siani", si spiega in una nota del Comune di Casoria.

"E' un onore per la nostra città poter unire in una sola opera l'impegno civile di Giancarlo Siani e l'arte di Jorit.

Ringrazio Jorit per aver accolto il nostro invito: con questo murales lasceremo alla città un'immagine che resisterà negli anni e mi auguro che possa diventare un punto di riferimento non solo da ammirare, ma anche da vivere scoprendo il messaggio di lotta alla camorra partito da Siani" afferma il sindaco Raffaele Bene. "La presenza di Jorit è un regalo per la nostra comunità e diventerà un patrimonio prezioso da custodire quando sarà realizzato. Ho fortemente voluto questo connubio e voglio ringraziare Jorit come artista per il suo genio e come persona per la sua sensibilità", ha sottolinea l'assessore all'Avvocatura Roberta Giova, motore dell'iniziativa del "Murales della Legalità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA