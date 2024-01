Schmidt a Capodimonte, 'onorato, ho tanti progetti'

"Molto lieto" e "onorato": così si è detto Eike Schmidt, appena giunto a Capodimonte, a Napoli, dove oggi ha preso servizio come direttore del Museo e del Real Bosco.

"Arrivando - ha proseguito - mi sono girato ad ammirare il golfo di Napoli, e anche nell'atmosfera piovosa di oggi, mi si è allargato il cuore come sempre quando vengo in questa città meravigliosa. Non vedo l'ora di iniziare il lavoro, ho già molte idee, oltre a continuare i progetti messi in campo da Sylvain Bellenger".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA