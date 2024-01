Sanzioni per 20 mila euro a club privato nell'Avellinese

Sanzioni per quasi ventimila euro sono state elevate nei confronti dei gestori di un club privato di Forino, in provincia di Avellino. I carabinieri, insieme ai colleghi dell'Ispettorato del lavoro e del Nucleo antisofisticazioni di Salerno, hanno rilevato violazioni penali in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il legale rappresentante è stato denunciato mentre sono state controllate le posizioni di una decina di associati. Nel corso dell'ispezione, i carabinieri hanno anche proceduto al controllo di una persona all'esterno del locale, trovato in possesso di uno spinello di marjuana che è stato sequestrato. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Avellino.



