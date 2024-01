Musica:Iuliano all'Auditorium Novecento,anteprima di 'The Place'

Iuliano è un musicista e compositore napoletano ma vive in Thailandia da circa vent'anni; venerdì prossimo si esibirà a Napoli. Scrive e interpreta le sue canzoni sospese tra folk, indie e elettronica in lingua inglese e con il primo ep, "The Hidden Root", ha ricevuto la nomination agli Independent Music Awards di New York. Dopo aver raccolto un endorsement da Tom Waits e Gloria Gaynor e pubblicato il sequel intitolato "De-Algorithm" ora torna nella sua città d'origine per un concerto che lo vedrà protagonista sul palco dell'Auditorium Novecento. L'appuntamento con Iuliano è per il 19 gennaio alle 22.

Nello spazio a ridosso di via Mezzocannone, l'artista eseguirà in anteprima le canzoni che saranno riassunte nel nuovo album "The Place", la cui uscita è prevista per la primavera.

"Desidero far capire al pubblico - dice il musicista - che pur essendo nati nel Golfo del Sud Italia si può creare musica capace di varcare i confini del mondo. Stavolta, al di là delle approvazioni in Usa, cerco un riconoscimento specialmente dalla gente del Vesuvio".

Nel live che sarà realizzato in collaborazione con il team Kokoro, e che stabilisce una sorta di simbiosi tra suoni organici e suoni elettronici, Iuliano proporrà anche una serie di proiezioni dallo stile ironico-surreale e sarà affiancato da una band che include Marco Balestrieri (chitarre), Luca Stefanelli (basso), Jonathan Maurano (batteria) e Armando Marassi (cori).



