In concerto il 21 gennaio a Napoli il Gruppo 'Suonno D'Ajere'

I 'Suonno D'Ajere' ripropongono un brano minore della canzone macchiettistica napoletana; si intitola 'E ggioche 'e prestiggio' il nuovo brano del trio napoletano formato da Irene Scarpato (voce), Marcello Smigliante Gentile (mandolino, mandola, mandoloncello, cori) e Gian Marco Libeccio (chitarra classica, chitarra elettrica, chitarra acustica, cori). Nonostante la giovane età il gruppo non disdegna la musica "classica" napoletana, in questo caso quella formata da storici autori come Pisano e Cioffi i quali scrissero questo brano ironico per Nino Taranto. La canzone verrà presentata in anteprima in un release concert il 21 gennaio nell'Auditorium Novecento di Napoli e farà parte del secondo album che pubblicheranno il il 5 aprile in Italia e su tutte le piattaforme digitali, e successivamente in Francia , Germania, Benelux, Regno Unito e Giappone.

"I Suonno d'Ajere da un paio di anni si sono consacrati come i nuovi ambasciatori della canzone napoletana all'estero" si sottolinea in una nota. Dopo il tour dell' estate del 2022 con tappe al Lincoln Center di New York, il SunFest di London (Ontario - Canada) e poi in Irlanda e al prestigioso WOMEX di Lisbona (ottobre 2022), il trio ha proseguito esibendosi a Norimberga, Friburgo, Merida per continuare un tour nell'estate 2023 con tappe in Slovenia, Germania, Belgio, Giordania, Corea del Sud, Capo Verde, Spagna, Austria, India (Jodhpur Riff Festival - prima volta per degli artisti italiani al festival patrocinato da Sir Mick Jagger) e al Mercat de Musica Viva De Vic con un progetto co-prodotto dal centro Fabra i Coats di Barcellona in collaborazione con lo scrittore e cantautore Alessio Arena.

Non sono mancate le esibizioni in Italia con appuntamenti presso il Premio Carosone di Napoli, l'Empoli Jazz Festival (aprendo il concerto di Noa), al Marateatro (a Maratea) e al Museo Emblema a Terzigno (Napoli). Nel marzo del 2024 i Suonno D' Ajere si esibiranno anche al Babel Music XP di Marsiglia, lo showcase festival di world music più importante della Francia.





