Colpito alla spalla e alla schiena, 19enne ferito a Napoli

Nella tarda serata di ieri un 19enne incensurato è stato ricoverato nel pronto soccorso di Villa Betania, a Napoli, dopo essere stato ferito verosimilmente con un arma da taglio.

Sul posto i carabinieri della stazione di Poggioreale.

Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane sarebbe stato colpito alla spalla e alla schiena dopo un diverbio con uno sconosciuto. Sarebbe accaduto in corso Ponticelli. Indagini in corso per chiarire la dinamica.



